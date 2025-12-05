Куда сходить в Москве в выходные 6–7 декабря: еврейское кино и нон-фикшен

Куда сходить в Москве в выходные 6–7 декабря: еврейское кино и нон-фикшен

Подготовили обзор афиши Москвы на первый уик-энд этой зимы. Встречайте декабрь в театре, на книжной ярмарке, в музее или на органном концерте — составили большую подборку интересных мероприятий. Рассказываем, куда сходить с ребенком, чтобы ему не было скучно, где полюбоваться дореволюционными украшениями и увидеть историческую реконструкцию.

Любите кино? В это воскресенье в Москве начинает работу Еврейский кинофестиваль — юбилейный, 10-й по счету. В программу вошли игровые и документальные ленты, особая ретроспектива, подготовленная киноведом и продюсером Андреем Апостоловым, а также сериал, уже отмеченный жюри одного из крупнейших мировых киносмотров в Каннах. Сходите с друзьями, девушкой или парнем, чтобы посмотреть новинки.

В Государственном историческом музее на днях открылись сразу две новые выставки.

Первая — «Царское Село», продолжение масштабного цикла «Сокровища императорских резиденций»: посвящена знаменитому дворцово-парковому ансамблю под Петербургом и показывает редкие предметы из музейных фондов, некоторые из которых гости музеев ранее не видели. Вторая — «Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России» — впервые настолько масштабно представляет коллекцию Особой кладовой ГИМа и демонстрирует блестящие образцы ювелирного искусства второй половины XVII — начала XX века.

Есть куда сходить в Москве в выходные и любителям чтения. В Гостином дворе до 7 декабря проходит очередная книжная ярмарка non/fictio№27: программа мероприятия очень насыщенная — лекции, презентации, дискуссии, круглые столы. Отправляйтесь сюда за книжными новинками!

Для фанатов концертов выходные тоже обещают быть разнообразными: в Москве сходить можно на концерты рэпера Хаски, групп «Ария», «Звери», «Чайф» и «АукцЫон».

Книжная ярмарка non/fictio№27 Фото: Дмитрий Белицкий/АГН «Москва»

Активный отдых, орган, постановки для детей: куда сходить в Москве с ребенком в выходные 6–7 декабря

Каждый уик-энд в столице в рамках проекта «Семейные игры» будут проходить турниры и мастер-классы по самым разным активностям, например лазертагу, ориентированию и силовым спортивным дисциплинам. Для самых смелых даже запланированы необычные конкурсы: сумо на снегу, бои подушками на бревне, перетягивание палки и другие веселые активности. Все площадки проекта опубликованы на mos.ru — можно выбрать удобную и провести день активно и в кругу семьи. Сходите с ребенком — это бесплатно!

Дарвиновский музей приглашает послушать сказку «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена под орган. Дополнит представление песочная анимация.

Театр имени А. С. Пушкина подготовил семейный спектакль «Три Ивана». В центре истории — три мальчика по имени Иван: царский сын, ребенок ключницы Варвары и найденыш. Их ждут встречи с Бабой-ягой, битва с Кощеем Бессмертным, спасение прекрасной девы. А театр на Покровке приглашает на спектакль «Рикки-Тикки-Тави» уже завтра, 6 декабря. Постановка создана по мотивам знаменитого рассказа Редьярда Киплинга из «Книги джунглей».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экскурсии, транспорт будущего и обновленный парк: куда сходить в Москве в выходные бесплатно

В парке «Сокольники» на востоке столицы завершилось масштабное благоустройство: оценить изменения можно с 1 декабря. Тут обновили детские и спортивные зоны, привели в порядок каток и орнитологический центр, восстановили главную аллею, благоустроили территорию вокруг прудов. Появился новый культурно-досуговый центр: внутри — батутная зона, киберклуб и пространства для семейного отдыха. Отличное место, чтобы оценить, как преобразилась одна из ключевых зеленых зон Москвы. Разумеется, сходить можно бесплатно.

Музей транспорта Москвы подготовил двухдневную программу о будущем транспортного дизайна. 6 и 7 декабря здесь пройдут лекции и мастер-классы, созданные совместно с ведущими творческими вузами страны. Формат открытый, участие бесплатное, требуется лишь предварительная регистрация — отличная возможность заглянуть в мир современного дизайна и посмотреть на транспорт будущего глазами профессионалов.

Прогулка по одной из старейших усадеб Москвы — имению Нарышкиных в Кунцево — отличная возможность познакомиться с историей района и узнать, как менялась территория от дворянских владений до современного парка. Сходить бесплатно можно 6 декабря.

Историческая реконструкция «Солдаты Победы: зима 1941-го» в парке 850-летия Москвы тоже запланирована на субботу. Гостям покажут форму, оружие и технику времен начала Великой Отечественной войны, а также солдатский быт зимы 1941 года. Атмосферная реконструкция — хороший повод прикоснуться к живой истории.

