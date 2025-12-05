Основателю элитного рехаба в Подмосковье предъявили еще одно обвинение Основателю рехаба «Антонов PRO» предъявили обвинение в похищении человека

Следователи предъявили новое обвинение основателю элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» Максиму Антонову, сообщили ТАСС в пресс-службе Видновского городского суда Московской области. Собеседник агентства отметил, что он может быть причастен к похищению человека из его квартиры.

Кроме того Антонов М. Л. также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, а именно в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, — сказали в пресс-службе.

По версии следствия, сотрудники рехаба проникли в квартиру потерпевшего и похитили его. Впоследствии пострадавшего переместили в «Антонов Pro», где удерживали насильно.

Ранее в Видновском городском суде отметили, что Следственный комитет направил ходатайство об аресте Антонова. Он является фигурантом уголовного дела о незаконном удерживании постояльцев.

До этого в Главном управлении Росгвардии по Московской области сообщили NEWS.ru, что бойцы спецназа из отряда ОМОНа «Русич» помогли полиции провести масштабную проверку деятельности частного реабилитационного центра. Мероприятия прошли в Егорьевске, где сотрудники учреждения незаконно удерживали постояльцев.