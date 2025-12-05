ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 10:39

Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Полиция смогла задержать двоих из четырех петербуржцев, совершивших налет на продуктовый магазин, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Компания пыталась вынести алкоголь из торгового зала без оплаты.

В ведомстве рассказали, что персонал магазина попытался остановить нарушителей, тогда один из налетчиков начал угрожать ножом. Фигуранты дела несколько раз ударили продавца-консультанта, а потом курьера, который зашел в магазин и попытался вступиться за пострадавшего.

Кроме того, нарушители отобрали у курьера мобильный телефон стоимостью 40 тыс. рублей. Фигурантов задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области двое 15-летних подростков в состоянии алкогольного опьянения взломали дверь храма и похитили сейф с 29 тыс. рублей. Оба задержаны, третий участник скрылся и сейчас разыскивается.

Санкт-Петербург
магазины
полиция
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это легенда»: Жижикин рассказал, как Тагава попал на съемки в Россию
Экс-глава Долгопрудного отправился из СИЗО на СВО
Европейская страна сократит военную помощь Украине в следующем году
В России предложили лишать некоторых водителей машин
Оскандалившаяся ветеринарная клиника объяснила внезапную смерть шпица
Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности
Политолог назвал удивительную особенность Индии
Центробанк объявил о снятии ограничений на трансграничные переводы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России
Секрет идеальных закусок: готовятся за 15 минут, топ-8 рецептов
Погода в Москве в пятницу, 5 декабря: к ночи ждать лютый мороз до минус 20?
Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе
Ушаков раскрыл, когда может состояться встреча Путина с Трампом
Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение
В России сделали прогноз по курсу доллара на конец года
Стало известно, как упали поставки СПГ из России в Европу за 2025 год
Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин
СК обвинил командира ВСУ в теракте по делу о гибели военкора Прокофьевой
Суд Москвы запретил в России сайт, обучавший уклонению от призыва
Жительницу Омска наказали за одобрение атак ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.