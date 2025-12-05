Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин

Полиция смогла задержать двоих из четырех петербуржцев, совершивших налет на продуктовый магазин, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Компания пыталась вынести алкоголь из торгового зала без оплаты.

В ведомстве рассказали, что персонал магазина попытался остановить нарушителей, тогда один из налетчиков начал угрожать ножом. Фигуранты дела несколько раз ударили продавца-консультанта, а потом курьера, который зашел в магазин и попытался вступиться за пострадавшего.

Кроме того, нарушители отобрали у курьера мобильный телефон стоимостью 40 тыс. рублей. Фигурантов задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области двое 15-летних подростков в состоянии алкогольного опьянения взломали дверь храма и похитили сейф с 29 тыс. рублей. Оба задержаны, третий участник скрылся и сейчас разыскивается.