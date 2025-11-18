Пьяные школьники взломали дверь храма и вынесли сейф

В Всеволожском районе Ленинградской области двое 15-летних подростков в состоянии алкогольного опьянения взломали дверь храма и похитили сейф с 29 тыс. рублей, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и ЛО. Оба задержаны, третий участник скрылся и сейчас разыскивается.

Инцидент произошел в деревне Хиттолово, где подростки проникли в церковную лавку. У одного из задержанных ранее имелась судимость за кражу и грабеж. Возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Родителей обоих несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и факт распития спиртного подростками.

Ранее сообщалось, что в Воркуте группа подростков напала на полицейского. Инцидент произошел после того, как правоохранители прибыли в торговый центр из-за дебоша. Пьяная группа молодых людей угрожала сотрудникам пунктов выдачи в ТЦ и бросала бутылки. Полицейские их успокоили, но впоследствии они вернулись и потребовали у сотрудников удалить записи с камер видеонаблюдения, на которые попало их буйство.