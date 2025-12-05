ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 16:28

Раскрыта судьба сбежавшего из России организатора аферы с квартирой Долиной

Адвокат Багатурия: экстрадиция организатора обмана Долиной может занять пару лет

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Процесс экстрадиции мошенника, организовавшего аферу с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, может растянуться на два года, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, в значительной степени сроки определяются гражданством обвиняемого лица.

Если [организатор обмана Долиной] — гражданин России, я думаю, что шансы на его экстрадицию близки к 100%. Если у него есть гражданство другой страны, в которой он скрылся, тогда шансы эти снижаются. Но будем исходить из той гипотезы, что он все-таки гражданин России. Поэтому вопрос времени, когда его поймают за рубежом и экстрадируют. Просто это может занять пару лет. Но я думаю, что на фоне общественного резонанса по этой истории наши правоохранительные органы совершат небольшое чудо и сделают невозможное, — поделился Багатурия.

Ранее появилась информация, что злоумышленник, стоящий за мошеннической схемой, в результате которой Долина потеряла свою квартиру, скрылся за границей. Преступники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, были приговорены к срокам заключения от четырех до семи лет.

Лариса Долина
мошенники
квартиры
шоу-бизнес
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отвергли инициативу ограничить выдачу прав пожилым
Швейцария хочет внести йодль в список нематериального наследия
В ВСУ тревожно предрекают скорую битву за один из символов «Русской весны»
Назван тип гриппа, который доминирует в России
Иванов объяснил происхождение своего дома из «Мастера и Маргариты»
Появились кадры последствий взрыва в комплексе «Грозный-Сити»
«Ждем инвесторов-патриотов»: замглавы Херсонской области о развитии региона
Диетолог перечислила самые полезные добавки к согревающим напиткам
Бездомные на фронте, разгром в ДНР: новости СВО на вечер 5 декабря
Боец поп-ММА снял на камеру тренировку с памятником ветеранам МЧС в Москве
Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников
В Европе высказались о выводе части войск США
В Росатоме рассказали о прогрессе в сотрудничестве с Индией
Европейская страна поставила украинским беженцам жесткий ультиматум
«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам»
«Поставляет на весь мир»: стало известно, какие товары РФ закупает у Индии
Собственник участка в Перми нарвался на штраф из-за борщевика
Путин не отказал сотрудникам индийской гостиницы в одной просьбе
СК взялся за скандальное дело семьи Соколовских
В MAX появился первый канал с миллионной аудиторией
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.