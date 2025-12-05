Раскрыта судьба сбежавшего из России организатора аферы с квартирой Долиной

Процесс экстрадиции мошенника, организовавшего аферу с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, может растянуться на два года, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, в значительной степени сроки определяются гражданством обвиняемого лица.

Если [организатор обмана Долиной] — гражданин России, я думаю, что шансы на его экстрадицию близки к 100%. Если у него есть гражданство другой страны, в которой он скрылся, тогда шансы эти снижаются. Но будем исходить из той гипотезы, что он все-таки гражданин России. Поэтому вопрос времени, когда его поймают за рубежом и экстрадируют. Просто это может занять пару лет. Но я думаю, что на фоне общественного резонанса по этой истории наши правоохранительные органы совершат небольшое чудо и сделают невозможное, — поделился Багатурия.

Ранее появилась информация, что злоумышленник, стоящий за мошеннической схемой, в результате которой Долина потеряла свою квартиру, скрылся за границей. Преступники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, были приговорены к срокам заключения от четырех до семи лет.