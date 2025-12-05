«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам» Часть пользователей жалуются на доступ к «Госуслугам» только через MAX

В России часть пользователей жалуются на ограничение количества способов для получения кодов подтверждения при входе на «Госуслуги». Посетители портала получают предложение подключить мессенджер MAX, чтобы получать оповещения в нем, при этом возможности пропустить такое уведомление нет. С аналогичной проблемой столкнулся корреспондент NEWS.ru.

Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера, — говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось, что официальный канал президента России Владимира Путина «Кремль. Новости» в мессенджере MAX достиг отметки в миллион подписчиков. Аудитория канала активно растет на фоне запуска чат-бота в МАХ «Итоги года с В. Путиным». Он позволяет задать вопрос президенту, который будет озвучен 19 декабря в 12:00 в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

До этого стало известно, что в MAX появится быстрый доступ к документам с портала «Госуслуги». В приложении можно будет открыть электронные версии паспорта, водительских прав, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. Документы разместят в профиле пользователя, в разделе «цифровой ID».