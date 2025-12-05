ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 16:52

«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам»

Часть пользователей жалуются на доступ к «Госуслугам» только через MAX

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России часть пользователей жалуются на ограничение количества способов для получения кодов подтверждения при входе на «Госуслуги». Посетители портала получают предложение подключить мессенджер MAX, чтобы получать оповещения в нем, при этом возможности пропустить такое уведомление нет. С аналогичной проблемой столкнулся корреспондент NEWS.ru.

Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера, — говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось, что официальный канал президента России Владимира Путина «Кремль. Новости» в мессенджере MAX достиг отметки в миллион подписчиков. Аудитория канала активно растет на фоне запуска чат-бота в МАХ «Итоги года с В. Путиным». Он позволяет задать вопрос президенту, который будет озвучен 19 декабря в 12:00 в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

До этого стало известно, что в MAX появится быстрый доступ к документам с портала «Госуслуги». В приложении можно будет открыть электронные версии паспорта, водительских прав, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. Документы разместят в профиле пользователя, в разделе «цифровой ID».

Россия
интернет
жалобы
Госуслуги
MAX
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отвергли инициативу ограничить выдачу прав пожилым
Швейцария хочет внести йодль в список нематериального наследия
В ВСУ тревожно предрекают скорую битву за один из символов «Русской весны»
Назван тип гриппа, который доминирует в России
Иванов объяснил происхождение своего дома из «Мастера и Маргариты»
Появились кадры последствий взрыва в комплексе «Грозный-Сити»
«Ждем инвесторов-патриотов»: замглавы Херсонской области о развитии региона
Диетолог перечислила самые полезные добавки к согревающим напиткам
Бездомные на фронте, разгром в ДНР: новости СВО на вечер 5 декабря
Боец поп-ММА снял на камеру тренировку с памятником ветеранам МЧС в Москве
Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников
В Европе высказались о выводе части войск США
В Росатоме рассказали о прогрессе в сотрудничестве с Индией
Европейская страна поставила украинским беженцам жесткий ультиматум
«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам»
«Поставляет на весь мир»: стало известно, какие товары РФ закупает у Индии
Собственник участка в Перми нарвался на штраф из-за борщевика
Путин не отказал сотрудникам индийской гостиницы в одной просьбе
СК взялся за скандальное дело семьи Соколовских
В MAX появился первый канал с миллионной аудиторией
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.