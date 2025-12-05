Россию ждет банковский кризис? В чем причина, чем это грозит экономике

Уже в следующем году в России может начаться системный банковский кризис, утверждают аналитики. Что происходит, почему у россиян так много долгов, чем это грозит экономике?

Почему России грозит банковский кризис, что это такое

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), ведущим экспертом которого является младший брат министра обороны РФ Дмитрий Белоусов, объявил, что России угрожает системный банковский кризис. Такая оценка высказана в докладе «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?».

По оценкам ЦМАКПа, банковский кризис может разразиться до октября 2026 года. Кризисное состояние определяется как ситуация, когда происходит хотя бы одно из следующего:

доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%;

клиенты массово снимают деньги со счетов и вкладов;

и из-за этого проводится срочная реорганизация или национализация значительной части банков (более 10%) либо крупная разовая поддержка (свыше 2% ВВП) со стороны государства или компаний.

В настоящее время не выполняется ни одно из этих условий, подчеркивают аналитики. Тем не менее в общем кредитном портфеле банков растет доля «плохих» долгов — то есть займов, просрочка по которым превышает 90 дней, и вероятность возврата очень мала.

Сколько долгов у россиян, почему не гасят кредиты

Согласно данным Центробанка РФ, суммарная задолженность по кредитам в России на 1 октября 2025 года составила 80,7 трлн рублей (+1,1% к 1 сентября). Число заемщиков за сентябрь снизилось до 713,8 тыс., при этом доля должников, имеющих просроченные платежи, выросла почти на четверть (24,1%).

По оценкам ЦМАКПа, за первые девять месяцев 2025 года объем «плохих» долгов увеличился в 1,6 раза и достиг 2,3 трлн рублей. Очень быстро растет объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам: на 22% за III квартал (с 1 июля по 30 сентября). В ближайшей перспективе банки могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с «проблемной» ипотекой по льготным программам и необеспеченными потребительскими кредитами, отметил эксперт ЦМАКПа Ренат Ахметов. Он отметил, что значительная часть «плохих» долгов скрывается под видом реструктуризации кредитов: за первые три квартала 2025-го реструктуризировано втрое больше долгов, чем в 2024 году.

Быстрее всего длительная просрочка растет в ипотеке (+75% за год), автокредитах (+53%) и кредитных картах (+38%). Центробанк РФ пытается снизить объем просрочки, в том числе снизив ключевую ставку до 16,5%.

Чем грозит банковский кризис, насколько он реален

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров заявил «Известиям», что основную угрозу представляет возможный «эффект домино»: сокращение прибылей на фоне высоких ставок может вызвать рост неплатежей по корпоративным кредитам, что ухудшит достаточность капитала банков и может вызвать нервозность у вкладчиков.

«Поскольку кредитование населения перестало расти, проблемные долги становятся все заметнее. Кроме того, высокая ключевая, доходившая до 21%, серьезно усилила долговую нагрузку», — подчеркнул эксперт.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова назвала главной угрозой ухудшение доступа к кредитам для добросовестных заемщиков: многим будет сложнее получить деньги, когда они особенно нужны. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов заявил, что говорить о приближении банковского кризиса рано: банки в России сформировали достаточный запас прочности.

В Центробанке также не видят оснований ожидать банковского кризиса. Просроченные ссуды более чем на 90% покрыты резервами, доля «плохих» корпоративных кредитов не превышает 5%, по проблемным продолжается активная работа с банками.

