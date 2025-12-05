Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань

Рубль уверенно прибавил к инвалютам по текущему курсу Центробанка. Чем обусловлено доминирование рубля, каковы курсы валют сегодня, 5 декабря 2025 года, сколько стоят доллар, евро и юань?

Каков курс доллара сегодня, 5 декабря

Центробанк установил официальный курс доллара на пятницу, 5 декабря, на уровне 76,9708 рубля против прежнего — 77,9556 рубля. «Американец» потерял 98,48 копейки. Регулятор впервые с 12 мая 2023 года установил курс доллара ниже 77 рублей.

На международном валютном рынке Forex доллар торгуется в районе 76,5387 рубля, демонстрируя падение в размере 0,6613 (0,86%) на 12:33 мск, следует из данных сайта investing.com. Установившаяся цена близка 52-недельному минимуму.

Сколько стоят евро и юань в пятницу, 5 декабря

Актуальный курс евро по ЦБ составляет 89,9011 рубля. До этого европейская валюта была на уровне 90,5903 рубля и, таким образом, подешевела на 68,92 копейки. На Forex евро продается за 88,309 рубля, теряя 1,575 (1,75%) на 12:35 мск.

Юань в пятницу, 5 декабря, удерживается регулятором на отметке 10,8487 рубля, сбавив показатель на 12,75 копейки относительно прежнего курса (10,9762 рубля). На международном валютном рынке Forex юань торгуется в районе 10,7752 рубля, демонстрируя падение в размере 0,1430 (1,31%) на 12:38 мск и, как и доллар, находясь вблизи к 52-недельному минимуму.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем вызвана доминация рубля, прогнозы

Глава аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева заявила, что текущее укрепление рубля по-прежнему поддерживается высокими объемами предложения валюты на рынке при слабом спросе. По ее мнению, локально эмоциональным фактором выступают также положительные ожидания в отношении геополитики.

Как утверждает генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, сегодня нет факторов, которые могли бы надолго и существенно ослабить российскую валюту. На длинной дистанции риски могут обозначиться, если санкции существенно сократят выручку сырьевых экспортеров или если ЦБ станет стремительно смягчать денежно-кредитную политику.

Что будет с курсом доллара до конца года

Доллар может укрепиться до 78–84 рублей к концу года, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, резких скачков курса валюты до начала 2026-го ожидать не стоит, а диапазон колебаний останется предсказуемым.

«С начала года доллар ослабел более чем на 25 рублей, а максимальный уровень курса в 2025 году был зафиксирован 15 января — 103,4380 рубля», — отметил он.

Щербаченко добавил, что ключевым фактором поддержки рубля остается высокая ключевая ставка Центробанка РФ на уровне 16,5%. По мнению эксперта, на декабрьском заседании возможно ее снижение до 16% или 15,5%, однако резкого ослабления национальной валюты это не вызовет.

«Уровень „ключа“ сделает рублевые активы более привлекательными точно до середины 2026 года. <...> Уменьшение „ключа“ в теории уменьшает привлекательность рублевых депозитов, так как снижает их доходность», — заключил Щербаченко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто пострадает от укрепления рубля

От укрепления рубля могут пострадать только спекулянты, заявил финансист Александр Лосев. Он отметил, что в случае падения валюты может повыситься нагрузка на экономику.

«Мы наблюдаем новую картину на валютном рынке. С точки зрения борьбы с инфляцией это неплохо, с точки зрения удешевления импорта — тоже хорошо. Плохо это лишь паразитам, привыкшим спекулировать на ослаблении рубля», — пояснил Лосев.

Финансист отметил, что сейчас главной валютной парой являются доллар и юань. По его мнению, юань не подходит для валютосбережения из-за своей непредсказуемости.

