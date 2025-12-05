ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 10:43

В России сделали прогноз по курсу доллара на конец года

Доцент Щербаченко: к концу года доллар составит 78–84 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Доллар может укрепиться до 78–84 рублей к концу года, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, резких скачков курса валюты до начала 2026-го ожидать не стоит, а диапазон колебаний останется предсказуемым.

С начала года доллар ослабел более чем на 25 рублей, а максимальный уровень курса в 2025 году был зафиксирован 15 января — 103,4380 рубля. На мой взгляд, до конца года резких скачков курса не произойдет, и доллар будет торговаться в диапазоне 78–84 рублей, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что ключевым фактором поддержки рубля остается высокая ключевая ставка Центробанка РФ на уровне 16,5%. По его мнению, на декабрьском заседании возможно ее снижение до 16 или 15,5%, однако резкого ослабления национальной валюты это не вызовет.

Значимым фактором, поддерживающим рубль, остается ключевая ставка ЦБ, которая является доступно высокой и сейчас составляет 16,5%. Уровень «ключа» сделает рублевые активы более привлекательными точно до середины 2026 года. На следующем совета директоров заседании ЦБ РФ в декабре, на мой взгляд, будет снижение ключевой ставки до 16 или 15,5%. Уменьшение «ключа» в теории уменьшает привлекательность рублевых депозитов, так как снижает их доходность, — резюмировал Щербаченко.

Ранее финансист Александр Лосев заявил, что от укрепления рубля могут пострадать только спекулянты. Он отметил, что в случае падения валюты может повыситься нагрузка на экономику.

