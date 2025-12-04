Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Финансист раскрыл, кто пострадает от укрепления рубля

Финансист Лосев: от укрепления рубля пострадают только спекулянты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
От укрепления рубля могут пострадать только спекулянты, заявил 360.ru финансист Александр Лосев. Он отметил, что в случае падения валюты может повыситься нагрузка на экономику.

Мы наблюдаем новую картину на валютном рынке. С точки зрения борьбы с инфляцией это неплохо, с точки зрения удешевления импорта — тоже хорошо. Плохо это лишь паразитам, привыкшим спекулировать на ослаблении рубля, — рассказал Лосев.

Финансист отметил, что сейчас главной валютной парой являются доллар и юань. По его мнению, юань не подходит для валютосбережения из-за своей непредсказуемости.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал, что на курс рубля в 2025 году влияют новые скрытые факторы, которые плохо учитываются в прогнозах Банка России и правительства. Среди них майнинг криптовалюты как новый элемент экспорта, меры по ограничению импорта, а также замещение внешнего долга внутренним финансированием.

