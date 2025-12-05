Погода в Москве в пятницу, 5 декабря: к ночи ждать лютый мороз до минус 20?

До метеорологической зимы Москве еще далеко, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в пятницу, 5 декабря, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 5 декабря

По словам Тишковца, с утра в Москве плюс 2,6 градуса, пасмурно, но без осадков. В течение дня синоптическая ситуация обусловится северо-западной периферией антициклона.

«Сохранится облачная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 1–6 м/с. Температура воздуха плюс 1–4 градуса. Показания барометров будут меняться мало и составят 756 мм рт. ст.», — рассказал специалист.

В выходные характер метеоусловий существенно не изменится. В субботу, 6 декабря, пасмурно, ночью осадки маловероятны, около 0, днем, в зоне слабовыраженного атмосферного фронта, местами заморосит слабый дождь, оттепель, 0 — плюс 3 градуса.

«В воскресенье небо продолжит хмуриться, станет немного прохладнее, обойдется без значимых осадков, около 0. В начале следующей недели столбики термометров будут колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов, начнет сыпать небольшой снег, от чего московская земля немного побелеет, но до метеорологической зимы еще далеко», — сообщил Тишковец.

Синоптик Александр Шувалов предупредил, что в Москве ожидается очень теплая погода до конца 2025 года.

«Ноябрь закончился с результатом в четыре с половиной градуса выше климатической нормы и был теплым, прямо как в первой половине осени. Судя по развитию атмосферных процессов, то же самое ждет декабрь», — отметил он.

Шувалов уточнил, что в первой половине декабря ожидается значительный дефицит осадков: их количество составит лишь около 1,5% от нормы.

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала NEWS.ru, что формирование снежного покрова на территории столицы прогнозируется только к концу декабря. До этого момента москвичей ожидают кратковременные осадки, а столбики термометров поднимутся выше 0 градусов.

Таким образом, лютого мороза пока не предвидится.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 5 декабря

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, в пятницу на погоду в Санкт-Петербурге повлияет уходящий атмосферный фронт, который вызовет в первой половине дня небольшие осадки. Ближе к вечеру, вместе с понижением температуры, влажный воздух начнет конденсироваться, на регион опустятся очаги туманов.

Температура воздуха составит плюс 2–4 градуса, в Ленинградской области — минус 1 — плюс 4 градуса. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу небольшой дождь местами с мокрым снегом, ночью — плюс 1–3 градуса, днем — плюс 2–4 градуса.

