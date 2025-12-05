Почему не работает WhatsApp 5 декабря: где сбои в России, что с Telegram

Сегодня, 5 декабря, в России наблюдаются сбои в работе WhatsApp. Что об этом известно, в чем причины, правда ли мессенджер полностью заблокировали, что с Telegram?

Где сбои WhatsApp в России 5 декабря

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», мессенджер работает нестабильно в десятках регионов. Пользователи не могут отправить медиафайлы, текстовые и голосовые сообщения, не работают звонки.

За сутки число жалоб на WhatsApp составило 222. До этого были зарегистрированы 933 обращения. На сегодня, 5 декабря, приводится следующая статистика по регионам: Москва — 23%, Новосибирская область — 15%, Свердловская область — 9%, Санкт-Петербург — 8%, Краснодарский край — 7%, Красноярский, Приморский края, Челябинская, Ростовская области — по 4%, Сахалин, Ставрополье, Самарская, Амурская, Омская области, Башкортостан — по 2%, Томская, Орловская, Ярославская области, Северная Осетия, Якутия — по 1%.

«Невозможно открыть сообщения, просто висит», «Невозможно отправить сообщение. Не отправляются и не приходят сообщения. Статусы контактов не обновляются. Уже сутки проблема», «Не загружается медиа», «Не работает WhatsApp на телефоне», — пишут пользователи.

Накануне на проблемы в работе мессенджера жаловались из Москвы, Новосибирской области, Красноярского, Краснодарского краев и других регионов. Еще сутками ранее, 3 декабря, также был зарегистрирован сбой WhatsApp на территории России.

Почему не работает WhatsApp 5 декабря

Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. Еще одним поводом для применения крайних мер против мессенджера стала утечка дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Госдумы Антон Горелкин. По его словам, в России пришли к выводу, что владельцы WhatsApp не только закрывают глаза на использование сервиса в противоправных целях, но и «сами в этом активно участвуют».

«Публично компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора», — подчеркнул Немкин.

На этом фоне вероятность полной блокировки WhatsApp в России достаточно высока, считает аналитик и эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Главная угроза, которую несет мессенджер, заключается в потенциальной утечке личных данных. При этом информация хранится в другой стране, и конфиденциальные сведения могут быть безвозвратно утеряны.

Крайние меры в отношении WhatsApp могут быть применены уже через два-три месяца, предположил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он выразил надежду, что Роскомнадзор даст российским пользователям время, чтобы перейти на другие платформы.

Экс-премьер-министр России Сергей Степашин, в свою очередь, считает, что можно обойтись без полной блокировки WhatsApp, а применять точечные ограничения — против запрещенных материалов.

Политик призвал не повторять опыт масштабных запретов, напомнив о практике советских времен. По его мнению, современные технические возможности позволяют действовать избирательно.

Что с Telegram 5 декабря

По статистике «Сбой.рф», за сутки зарегистрированы 76 жалоб на проблемы с Telegram. Ранее этот показатель составил 211. Обращения поступают из Москвы — 22%, Удмуртии — 11%, Новосибирской области — 8%, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Бурятии, Белгородской, Иркутской областей, Алтайского края, Самарской области, Пермского края — по 5%, Нижегородской, Новгородской, Ивановской, Омской областей — по 3%.

Пользователи сообщают, что у них не загружаются медиафайлы, не приходят сообщения, медленно отправляются фото и видео, отсутствует соединение. Также наблюдаются проблемы со звонками через Telegram.

Эксперты считают, что проблемы с Telegram носят локальный характер и обусловлены техническими моментами. Андрей Свинцов выразил мнение, что мессенджеру не грозит блокировка в России, так как сервис активно взаимодействует с РФ. Тем не менее, считает парламентарий, к большинству зарубежных сервисов в будущем ограничат доступ.

«Все эти западные компании максимально активно взаимодействуют со спецслужбами США. И все это используется как для анализа информации о промышленно-коммерческом шпионаже, так и определенный срез состояния нашего общества», — пояснил Свинцов.

