Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России

Сегодня, 5 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 5 декабря

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», мобильные сети работают нестабильно во множестве регионов. Абоненты жалуются, что невозможно нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Мобильный оператор T2 оказался на первом месте по числу жалоб. Обращения регистрируются из Москвы — 69%, Московской области — 8%, Воронежской, Челябинской, Нижегородской областей, Приморского края, Ивановской, Новосибирской областей, Сахалина, Калужской области, Красноярского края, Тверской, Томской, Свердловской областей — по 2%, Удмуртии, Санкт-Петербурга — по 1%.

Жалобы поступают и на других операторов: МТС — Москва (29%), Сахалин (8%), Татарстан; «МегаФон» — Москва (17%), Самарская (14%), Новосибирская области (12%); «Билайн» — Москва (25%), Новосибирская область (19%), Кузбасс (10%); Yota — Москва (44%), Новосибирская (11%), Челябинская области (11%).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 5 декабря

Мобильный интернет может работать медленно или не работать вовсе во время предупреждения «Беспилотная опасность». Это вынужденная мера, призванная заглушить канал связи БПЛА и обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

В Кремле назвали оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Тем не менее власти российских регионов зачастую предупреждают местных жителей об угрозе атаки беспилотников и сопутствующих неудобствах.

Так, вечером 4 декабря губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим «Беспилотная опасность». Он оставался актуальным до 07:06 мск.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил Мельниченко.

Также в Пензенской области действовал план «Ковер» — с 02:41 до 07:06 мск 5 декабря. Меры подразумевают ограничение работы аэропорта — гавань не выпускает и не принимает воздушные суда.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ночью 5 декабря над российскими регионами уничтожили 41 БПЛА. По девять беспилотников сбили в Самарской области и Крыму, восемь — Саратовской области, по семь — Волгоградской и Ростовской, одни — Краснодарском крае.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие сайты работают при отключении мобильного интернета

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Приложение Telegram не было включено в белый список из-за его иностранного происхождения, объяснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Читайте также:

Правда ли БПЛА ВСУ атаковали «Грозный-Сити»? Что известно, жертвы

«Палачи» для дезертиров, хаос в тылах ВСУ: новости СВО к утру 5 декабря

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 декабря 2025 года