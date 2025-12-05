«Палачи» для дезертиров, хаос в тылах ВСУ: новости СВО к утру 5 декабря

Успешная операция российских штурмовиков вызвала панику в тылу Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, элементы портовой инфраструктуры загорелись в Темрюке после удара дронов ВСУ, командование украинской армии сформировало расчеты БПЛА для уничтожения дезертиров. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Конфликт украинских силовиков закончился точным ударом «Гераней»

Три реактивных беспилотника «Герань» атаковали объект под Киевом, где ранее произошла вооруженная стычка между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военнослужащими части А4005. По данным источников, там продолжали дислоцироваться военнослужащие ВСУ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Причиной конфликта стало желание разведки вернуть себе объект, который, по их утверждению, был занят военными незаконно. Сотрудники ГУР силой заняли территорию, взяв в плен 10 украинских военнослужащих. Позже бойцов отпустили, а разведчики забаррикадировались на территории.

БПЛА «Герань-2» Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВС России посеяли панику в тылах ВСУ под Красноармейском

Российские подразделения успешно провели операцию в тылу Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, рассказал командир штурмового отряда Владимир Ходыкин на видео от Минобороны. По его словам, передвижения бойцов вызвали замешательство в рядах противника.

Глубокий обход позиций ВСУ позволил не только дезорганизовать оборону, но и способствовал захвату пленных, пояснил Ходыкин. Украинские военные, оказавшись в окружении, активно сдавались, предоставляя ценные разведданные о дислокации и маршрутах своих частей.

Пожар вспыхнул в порту на юге России после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке, сообщил оперштаб по Краснодарскому краю. На месте начался пожар.

Для его тушения были привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники МЧС Краснодарского края. На месте также работали специальные и экстренные службы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Курска сообщили о последствиях атаки дронов ВСУ

Вечером 4 декабря Курск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, приводит пресс-служба правительства региона слова главы города Евгения Маслова. Предварительно, обломки сбитых системами противовоздушной обороны дронов повредили окна в частных домах и автомобиль.

Мэр Курска уточнил, что держит ситуацию на личном контроле. Утром 5 декабря состоится подомовой обход, и все жители получат необходимую помощь.

В ВСУ появились беспилотные «палачи» для одной категории военных

Командование ВСУ назначило в 225-м отдельном штурмовом полку специальные расчеты беспилотников. Их задачей является уничтожение дезертиров, сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, подразделение также контролирует действия механизированных частей и территориальной обороны. Такие шаги предпринимаются, чтобы они не оставляли позиции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Командующий ВСУ назвал причину повального дезертирства в армии

Украинская армия испытывает серьезные проблемы с дезертирством из-за отсутствия должного наказания, считает командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько. В интервью журналистам он отметил, что массовое самовольное оставление частей (СОЧ) вызвано в том числе практикой амнистий для таких военнослужащих.

По словам Манько, в украинских войсках не хватает не столько людей, сколько эффективной информационной политики. Он подчеркнул, что именно эти «самовольщики» составляют основной дефицит личного состава для комплектования подразделений.

