05 декабря 2025 в 00:34

Власти Курска сообщили о последствиях атаки дронов ВСУ

Маслов: в Курске обломки дронов ВСУ повредили дома и автомобиль

Вечером 4 декабря Курск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, приводит пресс-служба правительства региона слова главы города Евгения Маслова. Предварительно, обломки сбитых системами противовоздушной обороны дронов повредили окна в частных домах и автомобиль.

Все оперативные службы работают на месте. По предварительным данным, пострадавших жителей нет, говорится в публикации.

Мэр Курска уточнил, что держит ситуацию на личном контроле. Утром 5 декабря состоится подомовый обход, и все жители получат необходимую помощь.

Ранее стало известно, что за три часа дежурные средства ПВО уничтожили 44 беспилотника ВСУ. По данным Минобороны Российской Федерации, атаке противника подверглось пять областей страны. Главный удар пришелся на Курскую область. Над ее территорией сбили 30 дронов.

До этого сообщалось, что в Сватово в ЛНР украинский беспилотник атаковал территорию центральной городской больницы. Как сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу местного Минздрава Наталию Пащенко, пациенты не пострадали, один медработник получил контузию.

