04 декабря 2025 в 23:42

Десятки дронов ВСУ уничтожили при попытке атаковать Россию

МО: средства ПВО уничтожили 44 дрона ВСУ над пятью областями

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
За три часа дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации. Атаке противника подверглись пять областей страны. Главный удар пришелся на Курскую область.

В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 30 БПЛА — над территорией Курской области, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Воронежской области и один БПЛА — над территорией Брянской области, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в Сватово в ЛНР украинский беспилотник атаковал территорию центральной городской больницы. Как сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу местного Минздрава Наталию Пащенко, пациенты не пострадали, один медработник получил контузию.

До этого сообщалось, что в Севастополе врачи лечат девочку, пострадавшую при атаке дронов ВСУ в парке. Губернатор города Развожаев рассказал, что она находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии после перенесенных ночью операций. Он добавил, что специалисты готовят ребенка к перевозке в московскую больницу. Это станет возможным после того, как ее состояние стабилизируется.

