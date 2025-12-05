Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025 в 03:20

Пожар вспыхнул в порту после атаки БПЛА на Краснодарский край

Оперштаб Краснодарского края сообщил о пожаре в порту Темрюка после атаки ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке, сообщил Telegram-канал «оперативный штаб — Краснодарский край». На месте начался пожар.

Для его тушения привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники МЧС Краснодарского края. На месте также работают специальные и экстренные службы.

По предварительной информации пострадавших нет, персонал эвакуирован, — говорится в публикации.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Славянска сообщает о взрывах над городами Краснодарского края. Канал утверждает, что силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ. Официального подтверждения от властей Славянска нет. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

Со слов очевидцев SHOT стало известно о примерно пяти взрывах над Славянском. Как сообщает канал, ПВО уничтожает дроны противника на подлете.

Росавиация ввела в аэропорту Краснодара временные ограничения. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что за три часа дежурные средства ПВО уничтожили 44 дрона ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, атаке противника подверглись пять областей страны. Главный удар пришелся на Курскую область.

Пожар вспыхнул в порту после атаки БПЛА на Краснодарский край
