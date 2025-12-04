Взрывы над Орлом, удар по детям, 7 обстрелов МЧС: ВСУ атакуют РФ 4 декабря

Над регионами России за прошедшие сутки были сбиты 113 украинских беспилотников. В Туле под удар попал детский сад, а в Воронежской области пострадала женщина. Под Белгородом из-за ранений скончался местный житель. В Запорожской области подверглась артобстрелу энергетическая инфратруктура. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Над регионами РФ за сутки сбили более 100 украинских беспилотников

Накануне вечером дежурные средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 37 беспилотных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, противник атаковал три региона страны. 31 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, по три — над Воронежской и Ростовской, заявили в Минобороны.

В ночь на 4 декабря над регионами РФ были сбиты 76 украинских дронов, добавили в ведомстве. По данным Минобороны, больше всего БПЛА уничтожили над Крымом — 21.

Еще 16 дронов сбили над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской, три — над Воронежской, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской областями. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над Московской, Липецкой, Нижегородской областями и Краснодарским краем. Еще один беспилотник ликвидировали над Черным морем.

К каким последствиям привели атаки украинских БПЛА на регионы РФ

В ночь на 4 декабря силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, где это произошло и какого типа был дрон.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.

Ранее он поблагодарил военных ПВО. По словам Собянина, они отражают налеты дронов лучше, чем самые продвинутые страны, которые пропускают гораздо больше атак.

В ночь на 4 декабря около 10 взрывов прогремело над Орлом, сообщили местные жители. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков, город атаковали два украинских БПЛА, пострадавших нет.

Кроме того, о взрывах рассказали жители Невинномысска Ставропольского края. Они насчитали не менее шести громких звуков.

«По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают в местах падения обломков БПЛА», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В Воронежской области в результате налета дронов пострадала 46-летняя женщина, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь.

«Также в результате падения обломков БПЛА выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, находящихся в одном многоквартирном здании. В соседнем доме повреждено остекление в нежилом помещении. Также осколками посечены два легковых автомобиля», — сказал Гусев.

В Туле в ходе утреннего отражения атаки украинских БПЛА обломки повредили оконные конструкции детского сада, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Дети временно переведены в другое дошкольное учреждение», — добавил Миляев.

Один человек погиб в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась налету 88 БПЛА, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что по региону было выпущено 29 снарядов в ходе 11 обстрелов. По его словам, в селе Гора-Подол в результате удара дрона по автомобилю погиб мирный житель.

«В селе Грузское при атаке дрона на грузовой автомобиль пострадал водитель. Также при выполнении служебных задач боец „Орлана“ получил баротравму. За медицинской помощью обратилась женщина, получившая баротравму вследствие атаки FPV-дрона на коммерческий объект в городе Грайвороне. В Шебекинском округе в селе Муром при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадала женщина», — сказал Гладков.

Губернатор добавил, что в результате атак ВСУ на регион были повреждены линия электропередачи, частные и многоквартирные дома, коммерческое помещение и объект инфраструктуры.

В Запорожской области сотни граждан остались без света после артобстрела ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что в результате артиллерийского обстрела ВСУ была повреждена энергетическая инфраструктура региона.

«В северо-западной части области 2113 абонентов остались без электроснабжения. Все силы и средства мобилизованы, аварийные бригады приступят к восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки», — написал он.

Накануне он сообщил, что электроснабжение прифронтовых населенных пунктов, пострадавших в результате атаки БПЛА противника, было полностью восстановлено. Специалисты приступили к восстановлению режима тепло- и водоснабжения.

Украинские дроны семь раз атаковали подразделения МЧС в Запорожской области

Беспилотники ВСУ семь раз атаковали подразделения МЧС в Запорожской области в 2025 году, рассказали в пресс-службе министерства. В результате налетов пострадали пять спасателей.

«Противник пытался уничтожить спецтехнику», — уточнили в ведомстве.

Военных ВСУ заставили бежать по заминированной дороге

Украинские военные получили приказ пересечь заминированный участок дороги. Часть бойцов подорвалась, рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Андрей Прытов.

«От точки выгрузки до нашей позиции надо было идти еще около 10 километров. Эта дорога была в некоторых местах заминирована. Нас заставляли не идти, а бежать, не обращая внимания на растяжки и мины, на которых некоторые люди подрывались», — отметил Прытов.

