Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 03:40

Жители Орла сообщили о 10 взрывах над городом

SHOT: над Орлом прогремело 10 взрывов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Орла сообщил, что в небе над городом в северной и центральной части прогремело не менее 10 взрывов. Канал утверждает, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Официальной информации о происходящем нет. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

SHOT со слов местных жителей проинформировал, что взрывы звучат около получаса и из-за них в некоторых домах «чуть не вылетели стекла». Также каналу очевидцы рассказали о взрывах в Невинномысске Ставропольского края. По данным SHOT, на фоне сирены воздушной тревоги они насчитали не менее шести громких звуков.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на автомобиль в селе Гора-Подол тяжелые ранения получил мужчина. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, медики Грайворонской ЦРБ не смогли его спасти.

До этого сообщалось, что дежурные средства ПВО за три часа уничтожили 37 дронов ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Все они были самолетного типа. Противник атаковал три региона страны.

орел
Ставропольский край
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Red Wings скорректирует расписание после инцидента с Boeing в Домодедово
ЕС отказывается от газа из РФ: на выбор — мерзнуть или покупать втридорога
Не ждите пенсии: какие льготы можно получить уже сейчас — полный список
Жители Орла сообщили о 10 взрывах над городом
Известные российские исполнители оказались заперты в лифте в Москве
Фаза Луны сегодня, 4 декабря: не покупаем, не рыбачим, не стрижемся
«Порты и суда в труху». Как отрезать Украину от моря: пошаговая инструкция
Певец Алексей Глызин узнал результаты ДНК-теста на шоу «Звезды сошлись»
Умеров и Уиткофф могут провести переговоры 4 декабря
«Нет козырей»: Трамп раскритиковал позицию Киева по переговорам
Родня в РФ, но «топит» за Украину: что скрывает премьер Литвы Ругинене
Раскрыты возможные последствия запроса ВС России дела Долиной
Россияне получат цифровой ключ для получения госуслуг
Трамп ответил на вопрос, к чему приведет встреча Путина и Уиткоффа
Картошка с мясом, белый и черный хлеб: врач развеяла главные мифы о еде
Стармер доигрался: миллиардеры массово бегут из Британии — что происходит
За три часа ПВО уничтожила над Россией десятки дронов ВСУ
Опубликованы новые фотографии с острова Эпштейна
Мужчина погиб после атаки ВСУ на машину в Белгородской области
Приметы 4 декабря: Введение во храм — Введенские морозы и настоящая зима
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.