Жители Орла сообщили о 10 взрывах над городом

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Орла сообщил, что в небе над городом в северной и центральной части прогремело не менее 10 взрывов. Канал утверждает, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Официальной информации о происходящем нет. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

SHOT со слов местных жителей проинформировал, что взрывы звучат около получаса и из-за них в некоторых домах «чуть не вылетели стекла». Также каналу очевидцы рассказали о взрывах в Невинномысске Ставропольского края. По данным SHOT, на фоне сирены воздушной тревоги они насчитали не менее шести громких звуков.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на автомобиль в селе Гора-Подол тяжелые ранения получил мужчина. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, медики Грайворонской ЦРБ не смогли его спасти.

До этого сообщалось, что дежурные средства ПВО за три часа уничтожили 37 дронов ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Все они были самолетного типа. Противник атаковал три региона страны.