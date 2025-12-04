Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 10:20

ВСУ нацелились на детский сад в российском регионе

Детский сад получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА на Тулу

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Детский сад в Туле получил повреждения в результате атаки беспилотников на регион, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, детей временно перевели в другое учреждение, пострадавших нет. Всего силы ПВО сбили два БПЛА на территории региона.

По уточненным данным, в ходе утреннего отражения атаки украинских БПЛА обломками повреждены оконные конструкции одного из детских садов в Туле. <...> Дети временно переведены в другое дошкольное учреждение, — написал он.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотника в ночь на 4 декабря пострадала 46-летняя женщина. Ей своевременно оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась. Всего за ночь силы ПВО уничтожили шесть БПЛА на территории области.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на четверг, 4 декабря, Вооруженные силы Украины атаковали регионы России беспилотными летательными аппаратами. Дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 76 целей.

детсады
дети
Тульская область
Тула
Дмитрий Миляев
БПЛА
ВСУ
атаки
