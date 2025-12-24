Новый год-2026
24 декабря 2025 в 11:54

Устроившего в детском саду истерику челябинца «приняли» полицейские

В Челябинске задержали отца, устроившего истерику в детском саду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Челябинца, который устроил скандал в детском саду из-за конфет, задержали полицейские, сообщили в Telegram-канале региональных правоохранительных органов. Накануне мужчина начал кричать матом на утреннике после того, как его сыну не выдали пакет со сладким.

Полицейские приняли все меры к установлению нарушителя. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по г. Челябинску. В отношении 35-летнего местного жителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), — пояснили в полиции.

Ранее нарушитель спокойствия рассказал, что его сын расплакался, когда не получил подарка. Мужчина на весь зал кричал, что организаторы праздника разрушили светлую веру его ребенка в сказку. Шокированные его выходкой очевидцы написали на челябинца жалобу в прокуратуру. Позже подарок нашли, но гордый отец отказался забирать его из принципа и пообещал перевести мальчика в другую группу.

Мужчина в итоге признал, что был излишне эмоционален на утреннике. Он также говорил, что собирается пригласить Деда Мороза в дом, чтобы тот восстановил веру его сына в чудеса. Тем не менее на него написали жалобу в прокуратуру.

