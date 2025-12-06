ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 декабря 2025 в 05:16

ПВО сбила дрон ВСУ над Тульской областью

Миляев: ПВО под Тулой сбила дрон ВСУ и не допустила повреждения инфраструктуры

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ночью 6 декабря в ходе боевой работы подразделения противовоздушной обороны сбили в небе над Тульской областью беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Он не уточнил, где именно был ликвидирован дрон и какого типа он был. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано, — написал Миляев.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа «Лютый» врезался в многоэтажный дом на востоке Рязани. Очевидцы рассказали, что фрагменты беспилотника выбили стекла на верхних этажах жилого многоквартирного дома и повредили не менее семи автомобилей во дворе.

Позже губернатор региона Павел Малков сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие Рязанскую область. По его словам, пожар, начавшийся после падения обломков дронов на многоэтажку в Рязани, ликвидирован. Минобороны РФ ситуацию не комментировало. Как уточнил Малков, в результате инцидента пострадавших зафиксировано не было. На данный момент идет оценка материального ущерба региону.

Тульская область
Дмитрий Миляев
ВСУ
дроны
