Губернатор подтвердил падение обломков БПЛА в Рязани

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, атаковавшие Рязанскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. По его словам, пожар, начавшийся после падения обломков дронов на многоэтажку в Рязани, ликвидирован. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как уточнил Малков, в результате инцидента пострадавших зафиксировано не было. На данный момент идет оценка материального ущерба региону.

Напоминаю, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак, — отметил губернатор.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа «Лютый» врезался в многоэтажный дом на востоке Рязани. Очевидцы рассказали, что фрагменты беспилотника выбили стекла на верхних этажах жилого многоквартирного дома и повредили не менее семи автомобилей во дворе.

До этого стало известно, что за три часа дежурные средства ПВО уничтожили 44 дрона ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, атаке противника подверглось пять областей страны. Главный удар пришелся на Курскую область.