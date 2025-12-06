Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Рязани SHOT: удар дрона ВСУ спровоцировал пожар в многоэтажке в Рязани

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа «Лютый» врезался в многоэтажный дом на востоке Рязани, сообщил Telegram-канал SHOT. Также стало известно, что на крыше здания вспыхнул пожар, который на данный момент ликвидируют. Официальной информации о происходящем нет. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

Очевидцы рассказали, что фрагменты беспилотника выбили стекла на верхних этажах жилого многоквартирного дома и повредили не менее семи автомобилей во дворе.

Ранее краснодарский оперштаб сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. На месте происшествия разгорелся пожар. Для его тушения изначально привлекались 32 специалиста и восемь единиц техники регионального МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован.

До этого стало известно, что за три часа дежурные средства ПВО уничтожили 44 дрона ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, атаке противника подверглось пять областей страны. Главный удар пришелся на Курскую область.