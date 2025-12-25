Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 17:17

Завод сэндвич-панелей полыхает в российском городе

МЧС: площадь пожара в Щекино увеличилась до 4,5 тыс. квадратных метров

Фото: t.me/mchs71tula
Площадь пожара на заводе по производству сэндвич-панелей в городе Щекино увеличилась до 4,5 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области. Эвакуированы из здания 12 человек.

Площадь пожара в Тульской области увеличилась до 4500 квадратных метров, произошло обрушение кровли на 1500 квадратах. К месту возгорания выдвинулся пожарный поезд. От МЧС России к тушению привлекается 13 единиц техники и 50 человек личного состава, — сказано в сообщении.

До этого в Магадане новогодняя елка стала причиной пожара в квартире многодетной семьи. Огонь вспыхнул мгновенно из-за неисправной гирлянды на искусственной елке. Пламя быстро перекинулось на натяжной потолок, который начал плавиться и выделять едкий дым, отрезая пути к выходу.

Тем временем во время разбора завалов после пожара на Правобережном рынке были обнаружены останки второго пропавшего человека. Погибшей оказалась женщина, которую разыскивали родственники. Останки направили на экспертизу, чтобы установить личность человека. До этого сообщалось об одной жертве: 70-летней пенсионерке, чье тело нашли сразу после ликвидации возгорания.

