17 января 2026 в 15:54

Военэксперт раскрыл истинные преимущества FPV-дронов «Бумеранг»

Военэксперт Кнутов: FPV-дроны «Бумеранг» обладают высокой точностью поражения

FPV-дроны «Бумеранг» обладают более высокой точностью поражения, заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, к преимуществам БПЛА также относятся выносливость объемных грузов и возможность полета ночью.

«Бумеранг» может переносить достаточно разные боеприпасы от двух до четырех кг с очень высокой точностью поражения. К его особенностям также относится то, что дрон управляется не только взглядом от первого лица, но и вторым оператором, который может проложить новый маршрут для полета дрона. Важное преимущество дрона еще состоит в использовании камеры, которая позволяет летать не только днем, но и в сумерках, что выгодно отличает этот дрон от многих других, — заявил Кнутов.

Ранее Кнутов заявил, что «Бумеранги» успешно сбрасывают агитационные листовки и сообщают солдатам Вооруженных сил Украины о возможности сложить оружие из-за высокой помехозащищенности. По его словам, преимущество этих дронов выделяет их на фоне других БПЛА в распространении спецпропаганды.

