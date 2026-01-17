В Удмуртии пожар обернулся страшной трагедией с бабушкой и внуком

В удмуртской деревне Большое Волково Вавожского района при пожаре погиб девятилетний мальчик и его 77-летняя бабушка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Известно, что загорелось одноэтажное кирпичное здание и надворные постройки, общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Бабушка — 77-летняя женщина и девятилетний мальчик погибли, — сообщили в ведомстве.

Известно, что при пожаре сотрудники экстренных служб также обнаружили 46-летнюю женщину с ожогами лица. Причины возгорания выясняются, уточнили в ГУ МЧС.

