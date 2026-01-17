Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 15:18

В Удмуртии пожар обернулся страшной трагедией с бабушкой и внуком

В Удмуртии при пожаре нашли трупы пенсионерки и внука

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В удмуртской деревне Большое Волково Вавожского района при пожаре погиб девятилетний мальчик и его 77-летняя бабушка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Известно, что загорелось одноэтажное кирпичное здание и надворные постройки, общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Бабушка — 77-летняя женщина и девятилетний мальчик погибли, — сообщили в ведомстве.

Известно, что при пожаре сотрудники экстренных служб также обнаружили 46-летнюю женщину с ожогами лица. Причины возгорания выясняются, уточнили в ГУ МЧС.

Ранее во Владивостоке потушили пожар в здании бизнес-центра «Игнат». По данным экстренных служб, детали еще устанавливаются, никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек, еще одного спасатели вывели с девятого этажа.

Также масштабный пожар произошел в здании учебно-производственного корпуса Тимирязевской академии в Москве. Возгорание в птичнике площадью 500 квадратных метров началось вечером 12 января. Пламя охватило территорию главного аграрного вуза страны на Лиственничной улице.

МЧС
пожары
Удмуртия
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Площадь пожара в кафе в Ставрополье достигла 150 квадратных метров
Военэксперт раскрыл истинные преимущества FPV-дронов «Бумеранг»
В Китае провалился запуск космического спутника
«Сыпется оборона»: раскрыт секрет выживания ВСУ под Красным Лиманом
Политолог оценил возможность выхода Франции из НАТО
Минобороны Украины ввело систему бонусов за убийство российских солдат
Игроки СКА второй раз за сезон провели закрытое собрание без тренера
В Московском зоопарке объяснили, зачем пускают львов гулять зимой
Забалуев подрезал Большунова и понес наказание на гонках в Казани
ВСУ за три часа пытались атаковать Россию с помощью 24 БПЛА
В небе над Гренландией появились истребители
Трем россиянкам пришлось рожать при свете фонариков
В Удмуртии пожар обернулся страшной трагедией с бабушкой и внуком
Как сэкономить при дальних поездках на автомобиле: 6 проверенных способов
Замучила бессоница? Подавайте этот напиток и заснуть будет куда легче
«Эта борьба нас объединила»: Цискаридзе о дружбе с Золотовицким
35 лет «Буре в пустыне»: как США превратились в «мирового жандарма»
Киев готовят к штурму? Что происходит в столице Украины, планы ВС РФ
Обнародована запись звонка Макрона Трампу во время встречи с Зеленским
Украинка разгромила аллею в честь бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.