Замучила бессоница? Подавайте этот напиток и заснуть будет куда легче

Проблемы со сном знакомы многим: мысли не отпускают, тело устало, а сон не приходит. Эксперты по питанию и сну все чаще сходятся во мнении: мягкий вечерний ритуал с правильным напитком способен заметно облегчить засыпание. Речь идет не о снотворных и не о травяных сборах с резким действием, а о простом и доступном варианте, который легко приготовить дома. Заинтригованы? Читайте далее!

Какой напиток от бессонницы считается самым эффективным?

Лучшим напитком против бессонницы специалисты называют теплое молоко с медом и щепоткой мускатного ореха. Такое сочетание работает сразу в нескольких направлениях и не перегружает организм перед сном.

Для приготовления возьмите 200 мл молока, подогрейте до температуры около 50–60 градусов, добавьте 1 ч. л. меда и буквально 1 щепотку молотого мускатного ореха. Перемешайте и выпейте небольшими глотками за 20–30 минут до сна.

Почему этот напиток помогает уснуть?

Молоко содержит триптофан — аминокислоту, которая участвует в выработке серотонина и мелатонина, гормонов сна и спокойствия. Теплый напиток дополнительно расслабляет нервную систему за счет тактильного и температурного эффекта.

Мед способствует более стабильному уровню глюкозы в крови ночью, из-за чего организм реже будит человека резкими скачками энергии. Мускатный орех в микродозах обладает мягким седативным действием и усиливает чувство расслабления, не вызывая сонливости днем.

Когда и как пить, чтобы был эффект?

Напиток важно пить не на полный желудок, но и не сильно голодным. Лучше всего — после легкого ужина и где-то за полчаса до сна. Пейте медленно, не совмещайте с гаджетами и ярким светом: ритуал работает сильнее в спокойной обстановке.

Если есть непереносимость лактозы, молоко можно заменить растительным аналогом с добавленным кальцием, но эффект может быть немного слабее.

Такой напиток не заменит лечение хронической бессонницы, но как вечерний ритуал способен заметно улучшить засыпание и качество сна.

