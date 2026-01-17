Трем россиянкам пришлось рожать при свете фонариков В Карелии у трех женщин приняли роды при свете фонариков

Врачи в карельском городе Сегежа приняли роды у трех женщин при свете фонариков во время масштабного отключения электроэнергии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети «Вконтакте». В результате на свет появились здоровые дети — две девочки и мальчик.

Наши медики не растерялись, иногда применяя в качестве дополнительного света обычные фонарики. Ведь резервные источники электроэнергии подпитывают только основные отделения <...>. Все действия персонала были четкими и слаженными. Трое малышей — две девочки и мальчик — родились благополучно, они здоровы, — написал он.

Блэкаут в Сегеже произошел из-за повреждения оборудования на местной подстанции после снегопада и обледенения проводов. Подача электроэнергии в город уже восстановлена.

Ранее жительница Челябинска приняла роды у незнакомки прямо на заснеженной дороге в садовом товариществе. Вызвав скорую помощь, женщина сама начала принимать роды, подстелив под роженицу собственный шарф. Через тридцать минут родилась девочка. После этого она помогла выйти плаценте и, беспокоясь, что младенец может замерзнуть, отнесла его в ближайший подъезд, где положила на диван.