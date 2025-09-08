Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Украинцам посоветовали держать дома пауэрбанки и воду

Украинская компания YASNO призвала украинцев запасаться пауэрбанками и водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко предупредил, что осенью на Украине возможны отключения света. В соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) он призвал граждан и бизнес не расслабляться и заранее запастись пауэрбанками, фонариками, водой и продуктами длительного хранения.

Пока не расслабляемся, я рекомендую населению и бизнесу быть готовыми к разным сценариям. Населению: запастись, если еще вдруг не приобрели, пауэрбанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся; продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время; держите дома запас воды и продуктов, которые не портятся быстро, — написал Коваленко.

Представителям бизнеса он посоветовал провести технический осмотр генераторов и проверить резервные источники питания на случай отключения света.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что гражданам Украины стоит готовиться к тяжелому зимнему периоду, связанному с рисками полного отключения электроэнергии. Заявление она сделала в последний день лета, не уточняя деталей и причин такой ситуации. Парламентарий констатировала окончание летнего сезона и посчитала необходимым сразу предупредить население о грядущих сложностях.

