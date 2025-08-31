«Готовьтесь к блэкауту»: в Раде предсказали украинцам тяжелую зиму Депутат Рады Безуглая спрогнозировала тяжелую зиму на Украине и полный блэкаут

Гражданам Украины стоит готовиться к тяжелому зимнему периоду, связанному с рисками полного отключения электроэнергии, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. Заявление она сделала в последний день лета, не уточняя деталей и причин такой ситуации.

Парламентарий констатировала окончание летнего сезона и посчитала необходимым сразу предупредить население о грядущих сложностях, не приводя конкретных подробностей или разъяснений.

Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме, — написала Безуглая.

Тем временем президент страны Владимир Зеленский провел совещание по вопросам снабжения армии. Официальная информация от властей касалась в первую очередь военной ситуации. Глава государства также анонсировал переговоры с международными партнерами для обеспечения ВСУ всеми необходимыми ресурсами на осенний период.

Ранее Безуглая высказалась о мобилизации 18-летних украинцев. По ее словам, делать это нужно было с самого начала конфликта. Сейчас же генералы «пенсионного возраста» буквально вредят армии.