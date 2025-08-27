На Украине заговорили о мобилизации 18-летних юношей Безуглая: Украине следовало мобилизовывать 18-летних с начала конфликта

Украинские власти должны были мобилизовывать 18-летних мужчин с начала конфликта, заявила в Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее мнению, генералы «пенсионного возраста» вредят армии.

Мобилизовать надо было сразу с 18, и сейчас мы бы объективно, в силу природных процессов, имели совсем другую армию, — констатировала Безуглая.

Ранее депутат Рады подчеркнула, что заявление Генштаба ВСУ о якобы удержании под контролем села Запорожского является ложью. Она двумя словами опровергла сообщения украинских военных. Отмечается, что Минобороны РФ также подтвердило освобождение населенного пункта российскими военными.

Также в Раде зарегистрировали проект о разрешении выезда гражданам до 24 лет. Изначально президент страны Владимир Зеленский сообщал, что поручил правительству упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Однако парламентарии подняли допустимый порог. Документ предполагает, что покинуть страну смогут молодые люди непризывного возраста.