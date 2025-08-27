День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 21:02

На Украине заговорили о мобилизации 18-летних юношей

Безуглая: Украине следовало мобилизовывать 18-летних с начала конфликта

Марьяна Безуглая Марьяна Безуглая Фото: Социальные сети

Украинские власти должны были мобилизовывать 18-летних мужчин с начала конфликта, заявила в Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее мнению, генералы «пенсионного возраста» вредят армии.

Мобилизовать надо было сразу с 18, и сейчас мы бы объективно, в силу природных процессов, имели совсем другую армию, — констатировала Безуглая.

Ранее депутат Рады подчеркнула, что заявление Генштаба ВСУ о якобы удержании под контролем села Запорожского является ложью. Она двумя словами опровергла сообщения украинских военных. Отмечается, что Минобороны РФ также подтвердило освобождение населенного пункта российскими военными.

Также в Раде зарегистрировали проект о разрешении выезда гражданам до 24 лет. Изначально президент страны Владимир Зеленский сообщал, что поручил правительству упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Однако парламентарии подняли допустимый порог. Документ предполагает, что покинуть страну смогут молодые люди непризывного возраста.

Украина
армии
мобилизации
Марьяна Безуглая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский рассказал о встрече Ермака и Умерова с Уиткоффом в США
Новые ограничения для водителей с 1 сентября: штрафы, госпошлины, запреты
Кравцов назвал два обязательных предмета ЕГЭ в 2026 году
Совет альпинистов оценил шансы спасения Наговицыной
Суд в Москве взыскал с посольства Украины многомиллионный долг
Кравцов рассказал о нюансах внедрения мессенджера MAX в систему образования
В Роскосмосе высказались об увольнении главы корпорации «Энергия»
Тигр перехитрил рыбаков в Приморье
Отечественную систему образования сравнили со сферой услуг
В США рассказали, как СВО повлияла на ядерный потенциал России
Трамп потребовал наказать Сороса и его клан за преступления против США
На Украине заговорили о мобилизации 18-летних юношей
Прилучный тремя словами поздравил Муцениеце со свадьбой
Девочка-проститутка и три трупа: история загадочного убийства на Аляске
В деле о подрывах «Северных потоков» «засветились» украинские спецслужбы
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче Кубка России
Стало известно, что может повлиять на развитие аритмии
Хуситы нанесли мощный ракетный удар по аэропорту в Тель-Авиве
Женщина залезла на незнакомца во время романтического ужина с женой
Моди забанил Трампа, едет к Си. Пошлины США толкают Дели в объятия РФ и КНР
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.