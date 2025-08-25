Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:21

На Украине хотят разрешить выезд мужчинам до определенного возраста

В Раде зарегистрировали проект о разрешении выезда гражданам до 24 лет

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада предложила разрешить гражданам в возрасте до 24 лет выезд с Украины, следует из текста законопроекта, опубликованного пресс-службой парламента. Изначально президент страны Владимир Зеленский сообщал, что поручил правительству упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Однако парламентарии опередили орган с инициативой и подняли допустимый порог.

Временное ограничение права на выезд с Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу, — сказано в тексте законопроекта.

Ранее десятки сотрудников ТЦК провели крупный мобилизационный рейд, в котором участвовало от 20 до 30 силовиков, в одном из жилых комплексов Одессы на юге Украины, однако жители оказали им сопротивление при попытке задержать мужчину.

До этого стало известно, что в Полтаве мобилизованных украинцев содержат в жестких условиях на территории местного отделения военной службы правопорядка (ВСП). Как утверждается, подобное обращение приводит к массовым побегам.

