24 августа 2025 в 23:46

В Полтаве украинских мобилизованных держат в загонах

В Полтаве мобилизованных украинцев содержат в жестких условиях на территории местного отделения военной службы правопорядка (ВСП), сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Как утверждается, подобное обращение приводит к массовым побегам.

Такими методами, видимо, пытаются повысить моральный дух и мотивацию идти умирать за такую Украину, — отметил представитель силовых структур.

Ранее стало известно, что количество военнослужащих ВСУ, дезертировавших в Румынию с начала специальной военной операции, достигло масштабов армейского корпуса. По словам источников в силовых структурах, число дезертиров достигает 26 тысяч.

До этого сообщалось, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В частности, в 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.

Военный эксперт Андрей Марочко утверждал, что наиболее значительных успехов за минувшую неделю российские Вооруженные силы достигли на двух участках Купянского направления. Эти достижения позволили улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для украинской стороны. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

