Количество военнослужащих ВСУ, дезертировавших в Румынию с начала специальной военной операции, достигло масштабов армейского корпуса, сообщили ТАСС российские силовики. По их словам, число дезертиров достигает 26 тысяч.

Если брать статистику с начала СВО, общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тысяч, а это уже полноценный армейский корпус, — указал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что именно эта тенденция вынуждает украинские власти активно укреплять западные рубежи для предотвращения дезертирства. Согласно статистике ДПСУ, только с начала 2025 года в Румынию бежало порядка пяти тысяч человек — численность, эквивалентная полноценной механизированной бригаде. При этом за аналогичный период при попытке пересечения границы было задержано более шести тысяч украинцев.

Ранее стало известно, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В частности, в 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.