Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 20:55

Раскрылась правда о дезертирстве в рядах ВСУ

ТАСС: количество сбежавших в Румынию солдат ВСУ равно армейскому корпусу

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Количество военнослужащих ВСУ, дезертировавших в Румынию с начала специальной военной операции, достигло масштабов армейского корпуса, сообщили ТАСС российские силовики. По их словам, число дезертиров достигает 26 тысяч.

Если брать статистику с начала СВО, общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тысяч, а это уже полноценный армейский корпус, — указал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что именно эта тенденция вынуждает украинские власти активно укреплять западные рубежи для предотвращения дезертирства. Согласно статистике ДПСУ, только с начала 2025 года в Румынию бежало порядка пяти тысяч человек — численность, эквивалентная полноценной механизированной бригаде. При этом за аналогичный период при попытке пересечения границы было задержано более шести тысяч украинцев.

Ранее стало известно, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В частности, в 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.

ВСУ
дезертиры
СВО
Румыния
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в «Пулково»
Семья мобилизованного в ВСУ получила страшную весть через полгода неведения
Россиянки обновили рекорд Европы на юниорском ЧМ по плаванию
Мерц оценил прогресс урегулирования конфликта на Украине
Президент Республики Сербской предложил кандидатуру нового премьера
Аэропорты Шереметьево и Донское частично приостановили работу
В Госдуме раскрыли причину отказа въезда в Польшу фигуристке Нехаевой
Момент уничтожения украинского дрона над Петербургом попал на видео
Турция может отправить военных на Украину
Одно решение командования приговорило раненых бойцов ВСУ к смерти
Раскрылась правда о дезертирстве в рядах ВСУ
Жители Мордовии массово пожаловались на отсутствие мобильного интернета
Силы ПВО отразили новую безуспешную атаку ВСУ на Москву
Еще один российский аэропорт перестал принимать самолеты
Стало известно о последствиях атаки БПЛА на Петербург
В Италии дали оценку обвинениям диверсанту за подрыв «Северных потоков»
Стало известно, сколько человек покинуло Двуречную в Харьковской области
РЖД ввела в график 31 поезд, задержанный в Ростовской области
Новая волна телефонного мошенничества захлестнула Россию
Маринованные огурцы по-болгарски: готовим сладкую хрустящую закуску
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.