В аэропорту Владикавказа объявили план «Ковер»

В аэропорту Владикавказа введен план «Ковер» для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов, сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он отметил, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме и выполняет все необходимые мероприятия.

В аэропорту «Владикавказ» объявлен план «Ковер». Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, выполняется весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов, — написал Меняйло.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Внуково. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения были введены в периметре воздушного пространства международного аэропорта Шереметьево в связи с сигналом «Ковер». Пассажиров попросили приготовиться к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов.

Кроме того, временно прекратили прием и отправку самолетов аэропорты Сочи и Волгограда. Как уточнил Кореняко, ограничения введены в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов для обеспечения безопасности.