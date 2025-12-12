Аэропорт Внуково поставил работу на паузу Аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Внуково, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее аэропорты Сочи и Волгограда временно прекратили прием и отправку самолетов. Как уточнил Кореняко, ограничения введены в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов для обеспечения безопасности.

Кроме того, временные ограничения были введены в периметре воздушного пространства международного аэропорта Шереметьево в связи с сигналом «Ковер». Пассажиров попросили приготовиться к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты две цели.