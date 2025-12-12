Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 09:18

Украинские войска снова запустили БПЛА в сторону Москвы

Средства ПВО сбили еще два БПЛА на подлете к Москве

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты две цели. На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Системой ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать территорию Москвы. Через некоторое время был замечен еще один БПЛА, летевший к столице. Как уточнил Собянин, обе цели ликвидированы силами противовоздушной обороны.

По данным Министерства обороны России, в ночь на пятницу, 12 декабря, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 90 беспилотников. Из них четыре БПЛА сбили над Московской областью. При этом большая часть дронов пришлась на Брянскую область, над регионом уничтожили 63 цели.

До этого в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок.

