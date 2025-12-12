Украинский БПЛА не долетел до Москвы Собянин сообщил о ликвидации еще одного украинского беспилотника

Один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины ударили 90 беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на пятницу, 12 декабря. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 63 БПЛА над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московской, по три — над Смоленской и Тверской областями.

Утром 11 декабря появилась информация, что силы противовоздушной обороны сбили 287 беспилотников ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что больше всего беспилотных летательных аппаратов уничтожили в Брянской области — речь идет о 118 БПЛА.