12 декабря 2025 в 22:22

«Его унижают больше всех в мире»: на Западе Зеленского списали со счетов

Социолог Орсини: Зеленский потерял поддержку Запада и стал изгоем

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Президента Украины Владимира Зеленского оскорбляют, высмеивают и унижают больше всех остальных политических деятелей в мире, написал глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в статье издания Il Fatto Quotidiano. Причиной он называет «ужасно унизительный» оборот украинского конфликта, при котором будущее страны решается за ее спиной.

Эксперт отметил, что страны НАТО решают, какие регионы Киев уступит Москве. По его мнению, Россия получит весь выход к морю. Обсуждается, насколько безобидной станет украинская армия и что она не сможет вступить в Альянс.

Также новое вступление России в «Большую восьмерку» (прощайте, санкции и возвращение российских активов), — написал Орсини.

Параллельно, как отмечает эксперт, в кулуарах звучат разговоры о смещении Зеленского через выборы, а американские политики, включая президента США Дональда Трампа, позволяют себе оскорбительные сравнения. Авторитет украинского лидера сейчас беспрецедентно низок, резюмировал Орсини.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова пошутила по поводу речи министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Тот поблагодарил президента Украины за то, что он якобы «нашел в себе силы бороться с коррупцией». По словам дипломата, украинский политик в своем противостоянии «уничтожает дозу за дозой».

