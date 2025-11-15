Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 06:48

«Лично уничтожает»: Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией

Захарова: министр Крозетто не знает, как Зеленский борется с наркоманией

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале пошутила по поводу речи министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Тот поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что он якобы «нашел в себе силы бороться с коррупцией».

Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой, — написала Захарова.

Ранее представитель МИД России охарактеризовала коррупционный скандал с участием соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича как «лопнувший гнойник» на теле Украины. Дипломат подчеркнула, что речь идет не о простой коррупции, а о глобальной мафиозно-криминальной системе.

До этого в Politico сообщили, что украинские следователи могут провести обыски в Министерстве обороны в рамках антикоррупционного расследования. По информации издания, следствие сосредоточено на закупках вооружения, которые могли осуществляться по завышенным ценам.

Тем временем экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассудил, что Зеленский может быть убит после того, как уйдет с должности. Коррупционным скандалом украинский лидер затронул интересы многих влиятельных людей, что ставит под вопрос его личную безопасность, подчеркнул он.

Мария Захарова
Владимир Зеленский
Украина
Италия
