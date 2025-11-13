Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:22

В Минобороны Украины могут пройти обыски

Politico: в Минобороны Украины могут пройти обыски по антикоррупционному делу

Украинские следователи могут провести обыски в министерстве обороны в рамках антикоррупционного расследования, пишет Politico. По информации издания, следствие сосредоточено на закупках вооружения, которые могли осуществляться по завышенным ценам.

Коррупция при оборонных закупках также в прицеле следователей… новые рейды ожидаются в ближайшее время в отношении украинского министерства обороны в рамках расследования завышенных цен в контрактах на закупки — говорится в материале.

Расследование следует за масштабной операцией «Мидас», проведенной 10 ноября Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

В ходе операции обыски проводились у совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, считающегося «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, а также у бывшего министра энергетики и отстраненного министра юстиции Германа Галущенко. НАБУ тогда заявляло, что коррупционная схема могла действовать не только в энергетике, но и в оборонной сфере.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский совершил стратегическую ошибку, поддержав антикоррупционное расследование против Миндича, что открыло путь для проверок против всего его окружения. Избранная украинским главой тактика публичного одобрения действий НАБУ создала правовые прецеденты, которые могут быть использованы против него самого и его ближайших помощников, говорится в материале.

