Зеленскому указали на главный просчет в деле Миндича «Страна.ua»: стратегия Зеленского в деле Миндича создала угрозу для него самого

Президент Украины Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, поддержав антикоррупционное расследование против бизнесмена Тимура Миндича, что открыло путь для проверок против всего его окружения, пишет издание «Страна.ua». Избранная украинским главой тактика публичного одобрения действий НАБУ создала правовые прецеденты, которые могут быть использованы против него самого и его ближайших помощников, говорится в материале.

Издание обращает внимание на то, что если в распоряжении бюро действительно имеются записи разговоров Зеленского с Миндичем, их обнародование поставит президента в крайне уязвимое положение. Легитимизируя борьбу с коррупцией, Зеленский фактически санкционировал возможность собственного привлечения к ответственности в случае появления компрометирующих материалов, подчеркнули эскперты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коррупция буквально пожирает руководство Украины изнутри. По его словам, воруется львиная доля денежных средств, выделяемых Киеву западными партнерами. Так он прокомментировал скандал с «пленками Тимура Миндича».