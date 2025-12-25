В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений

Рождественское выступление президента Украины Владимира Зеленского заставляет усомниться в том, способен ли он принимать адекватные решения по политико-дипломатическому урегулированию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, лидер «похож на малоадекватного человека».

Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами, — подчеркнул Песков.

Отмечается, что накануне Зеленский выступил с рождественской речью, где назвал россиян «безбожниками».

Ранее президент Украины сообщил о намерении изменить праздничный календарь. По его словам, причиной для реформы стали неудачные совпадения дат, унаследованные из прошлого. Перечень праздников, даты которых будут скорректированы, пока остается не известным.

Также зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что украинцам не следует отмечать Рождество 25 декабря. По его словам, власти Украины с помощью навязывания новых праздников предпринимают попытку грубо разорвать духовную связь миллионов православных христиан с их верой и вековыми традициями.