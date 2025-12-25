Петербуржцев предупредили о возможных проблемах с интернетом в Новый год

Жителям и гостям Санкт-Петербурга следует быть готовыми к возможным проблемам в работе мобильного интернета, предупредил начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин на пресс-конференции, проведенной ТАСС. Нарушений в работе Сети стоит ждать в новогоднюю ночь.

По словам Равина, перегрузка сотовых сетей из-за большого скопления людей в местах массовых гуляний может привести к замедлению скорости мобильного интернета или кратковременным отключениям связи. Равин выразил надежду, что серьезных проблем удастся избежать, но рекомендовал учитывать такую вероятность.

Власти города также приняли решение отказаться от традиционного фейерверка в целях обеспечения безопасности. Однако для запуска пиротехники предусмотрены специальные площадки. Согласно информации на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, горожанам предоставлено 37 адресов, где можно безопасно использовать пиротехнические изделия.

Ранее пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе. На сайте платформы Downdetector отражались нарушения в среду, 24 декабря, около 21:32 по московскому времени.