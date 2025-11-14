В МИД России оценили уровень коррупции на Украине Мария Захарова: дело Миндича — не просто коррупция, а лопнувший гнойник

Коррупционный скандал на Украине, в котором замешан близкий соратник президента страны Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, следует назвать не просто скандалом, а «лопнувшим гнойником», сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, говорить о простой коррупции на Украине можно было 10 лет назад, теперь же явление имеет гораздо более серьезные масштабы.

Я хотела бы предостеречь всех, кто описывает эту ситуацию от таких упрощенных формулировок, как просто «коррупционный скандал». Нет, это не просто скандал, — это лопнувший гнойник на и без того, к сожалению, загнивающем теле современной Украины, — сказала Захарова.

Она пояснила, что на Украине действует мировая международная мафиозно-криминальная система, которая «буквально опутала планету и занимается перекачкой денег из карманов западных налогоплательщиков в карманы представителей их элит».

Это глобальная схема, связанная с государственными режимами западных стран и с нелегальными рынками сбыта оружия. И она была разработана много лет назад — мы говорим об этом уже по крайней мере 10 лет, — отметила Захарова.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь сказал, что коррупционное дело Миндича организовал Вашингтон. Он добавил, что расследование в отношении предпринимателя может негативно сказаться на репутации украинского президента и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.