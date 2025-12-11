Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: готовим «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год. Он свежий, сочный и очень простой в приготовлении. Идеальное сочетание морской капусты, крабового мяса и свежих овощей создаёт освежающую композицию, которая отлично подходит для лёгкого ужина или в качестве праздничной закуски.

Для его приготовления вам понадобится: 200 г готовой морской капусты (маринованной или по-корейски), 200 г крабового мяса или крабовых палочек, 4 куриных яйца, 1 свежий огурец, половина красной луковицы и майонез для заправки.

Как приготовить: яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте длинной соломкой. Крабовое мясо или палочки также нарежьте тонкой соломкой. Свежий огурец очистите от кожуры и нарежьте такой же соломкой. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. В просторной миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты. Добавьте морскую капусту. Заправьте салат майонезом по вкусу, при необходимости слегка посолите (учитывайте солёность морской капусты) и аккуратно перемешайте.

Ранее мы готовили салат «Япоша» — невероятное сочетание с красной рыбой. Вкуснее шубы и мимозы.

Проверено редакцией
