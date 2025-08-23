Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 09:53

Если щи, то только такой — готовлю кайфовый супчик с морской капустой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Щи из морской капусты — это легкий и полезный суп с насыщенным морским вкусом. Сочетание форели, морской капусты и свежих овощей делает блюдо питательным и богатым витаминами. Такой суп станет отличным вариантом для тех, кто следит за здоровьем и любит необычные вкусы.

Для приготовления вскипятите 2 л воды, добавьте 200 г нарезанной форели и варите 10 минут. Затем положите 4 нарезанных картофелины и варите до мягкости. На растительном масле обжарьте лук и морковь, добавьте 3 ст. л. томатной пасты и потушите 2 минуты. Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте 200 г морской капусты и 50 г салата «Чука». Приправьте лавровым листом и перцем горошком, варите еще 5 минут. Подавайте с рубленой зеленью.

Готовые щи получаются ароматными, с приятной кислинкой от томатной пасты и нежным вкусом морской капусты. Форель придает супу насыщенность, а овощи делают его легким.

Ранее сообщалось о простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
супы
рецепты
морская капуста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве началось прощание с Юрием Бутусовым
Магнитные бури сегодня, 23 августа: что завтра, повышение давления, тошнота
Украинские военные отомстили сослуживцам залпом ракет за передачу координат
Поставки российского газа в Армению через Грузию возобновились
«Прорываться будут с автоматами»: Украине предрекли открытие второго фронта
США стали добывать нефть в одной ближневосточной стране
Трамп планирует разрушить устои и устроить финансовую бурю
В МЧС назвали количество подземных толчков на Камчатке за сутки
Ярослав Евдокимов потерял голос перед смертью
В Госдуме раскрыли отношение депутатов к запрету вейпов
Случайный прохожий спас пятилетнюю девочку от стаи бродячих собак
В Гидрометцентре раскрыли причину «холода» в столице
В МИД высказались об эвакуации россиян из сектора Газа
В Сети появились кадры допроса соучастника убийства генерала Москалика
Аналитики выступили с тревожным заявлением о гречихе в России
Глава СЖР высказался о смерти Кирилла Вышинского
Бельгиец сломал ногу на опасной высоте во время восхождения в гору
Томленые помидоры в масле с медом и апельсином: авторский рецепт на зиму
Экономист раскрыл, как микропокупки бьют по кошельку россиян
В ДНР рассказали, зачем бойцы ВСУ заползают в водопроводные трубы
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.