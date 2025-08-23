Если щи, то только такой — готовлю кайфовый супчик с морской капустой

Щи из морской капусты — это легкий и полезный суп с насыщенным морским вкусом. Сочетание форели, морской капусты и свежих овощей делает блюдо питательным и богатым витаминами. Такой суп станет отличным вариантом для тех, кто следит за здоровьем и любит необычные вкусы.

Для приготовления вскипятите 2 л воды, добавьте 200 г нарезанной форели и варите 10 минут. Затем положите 4 нарезанных картофелины и варите до мягкости. На растительном масле обжарьте лук и морковь, добавьте 3 ст. л. томатной пасты и потушите 2 минуты. Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте 200 г морской капусты и 50 г салата «Чука». Приправьте лавровым листом и перцем горошком, варите еще 5 минут. Подавайте с рубленой зеленью.

Готовые щи получаются ароматными, с приятной кислинкой от томатной пасты и нежным вкусом морской капусты. Форель придает супу насыщенность, а овощи делают его легким.

