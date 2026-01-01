Забудьте про роллы! Готовлю суши-тарталетки с крабовыми палочками и сыром — горячая закуска за 20 минут

Эта закуска объединила два кулинарных мира: нежную начинку в стиле роллов «Филадельфия» и европейский формат тарталеток. Хрустящая корзинка, кремовая сырная смесь с легкой остротой и сладко-соленый соус терияки сверху — идеальный укус для праздничного фуршета.

Крабовые палочки (200 г) разбираю на тонкие волокна вилкой. Пармезан (100 г) натираю на мелкой терке. В миске соединяю крабовые палочки, пармезан, творожный сыр (100 г), майонез (3 ст. л.) и соус шрирача (1 ч. л.) для пикантности. Тщательно все перемешиваю до однородной кремообразной массы. Готовые песочные тарталетки (12 шт.) выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Чашечкой или ложкой наполняю каждую тарталетку начинкой с небольшой горкой. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 12–15 минут, пока края тарталеток не подрумянятся, а сырная начинка слегка не пропечется. Вынимаю противень. Сразу же поливаю каждую тарталетку сверху соусом терияки или унаги (примерно 2 ст. л. в сумме) и щедро посыпаю кунжутом (1 ст. л.). Подаю теплыми.

