В Японии из иностранцев-дебоширов начали делать «роллы» В Японии задержания иностранцев-дебоширов стали в шутку называть «сусификацией»

В Японии набирает популярность ироничный термин «сусификация» от слова «суси» («суши»), описывающий особый метод задержания иностранцев-дебоширов, следует из комментариев в соцсети X. Неологизм появился после вирусного видео, на котором полицейские, не применяя грубой силы, аккуратно заворачивают пьяного нарушителя в ткань и уносят в служебную машину.

Пользователи в соцсети X проводят аналогию с приготовлением суши-роллов. Согласно их логике, туриста, нарушающего порядок, «заворачивают» и «уносят» для последующей депортации, словно заказ суши на вынос. Новый термин стал настолько популярен, что подписи с ним стали появляться под другими видео задержаний.

Подобная процедура сусификации ожидает всех иностранных туристов, которые ведут себя неподобающим образом, — пишут комментаторы.

Острая реакция общественности связана с беспрецедентным наплывом туристов в 2025 году, который привел к серьезным проблемам. Местные жители жалуются на неподобающее поведение гостей, вплоть до проникновения на частные территории. Властям в популярных местах, таких как район гейш Гион в Киото и город у подножия Фудзи, даже пришлось закрывать улицы и отменять известные фестивали.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали иностранца, устроившего ночной дебош в хостеле на востоке Москвы. Правоохранители прибыли на вызов по сигналу «тревога» и остановили пьяного мужчину, который нецензурно выражался и мешал отдыху постояльцев.