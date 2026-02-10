Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 11:37

В Японии из иностранцев-дебоширов начали делать «роллы»

В Японии задержания иностранцев-дебоширов стали в шутку называть «сусификацией»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Японии набирает популярность ироничный термин «сусификация» от слова «суси» («суши»), описывающий особый метод задержания иностранцев-дебоширов, следует из комментариев в соцсети X. Неологизм появился после вирусного видео, на котором полицейские, не применяя грубой силы, аккуратно заворачивают пьяного нарушителя в ткань и уносят в служебную машину.

Пользователи в соцсети X проводят аналогию с приготовлением суши-роллов. Согласно их логике, туриста, нарушающего порядок, «заворачивают» и «уносят» для последующей депортации, словно заказ суши на вынос. Новый термин стал настолько популярен, что подписи с ним стали появляться под другими видео задержаний.

Подобная процедура сусификации ожидает всех иностранных туристов, которые ведут себя неподобающим образом, — пишут комментаторы.

Острая реакция общественности связана с беспрецедентным наплывом туристов в 2025 году, который привел к серьезным проблемам. Местные жители жалуются на неподобающее поведение гостей, вплоть до проникновения на частные территории. Властям в популярных местах, таких как район гейш Гион в Киото и город у подножия Фудзи, даже пришлось закрывать улицы и отменять известные фестивали.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали иностранца, устроившего ночной дебош в хостеле на востоке Москвы. Правоохранители прибыли на вызов по сигналу «тревога» и остановили пьяного мужчину, который нецензурно выражался и мешал отдыху постояльцев.
Читайте также
В небе над Токио и горой Фудзи заметили огненный шар
Азия
В небе над Токио и горой Фудзи заметили огненный шар
Задержанного ФСБ кубанского депутата арестовали по делу о мошенничестве
Регионы
Задержанного ФСБ кубанского депутата арестовали по делу о мошенничестве
SHOT: дебоширы пригрозили взорвать одну из башен «Москва-Сити»
Москва
SHOT: дебоширы пригрозили взорвать одну из башен «Москва-Сити»
Самые красивые имена по версии иностранцев: у нас не на каждом шагу, а вот у них уважают
Общество
Самые красивые имена по версии иностранцев: у нас не на каждом шагу, а вот у них уважают
Приноровилась делать такую суши-запеканку с крабовыми палочками: дети сказали, что вкуснее роллов из доставки
Общество
Приноровилась делать такую суши-запеканку с крабовыми палочками: дети сказали, что вкуснее роллов из доставки
Япония
задержания
дебоширы
иностранцы
Суши
Роллы
соцсети
тренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Россиянин чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов
Задержанного ФСБ кубанского депутата арестовали по делу о мошенничестве
«Европа будет сметена»: Макрон отчаялся и заявил о предательстве США
Подрядчик Минобороны ждет от Тимура Иванова 405 млн рублей
Раскрыт гигантский объем порно в компьютере убийцы мальчика Паши
Лукашенко поручил наладить в Белоруссии производство ходовых боеприпасов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.